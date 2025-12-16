Compromís avisa de que quien mienta a la comisión del Congreso sobre la dana tendrá que volver / Europa Press

Compromís avisa de que quien mienta a la comisión del Congreso sobre la dana tendrá que volver

Declaraciones de la diputada de Compromís en el Grupo Mixto del Congreso, Àgueda Micó, que ha avisado este martes de que las personas que mientan ante la comisión de investigación de la Cámara sobre la gestión de la dana que asoló parte de la provincia de Valencia en 2024 tendrán que volver a dar explicaciones ante este órgano, como va a suceder con José Manuel Cuenca, ex jefe de Gabinete del expresidente Carlos Mazón. (Fuente: Congreso)