Pilar Bernabé afirma que el PSOE se compromete a "mejorar" el protocolo frente al acoso / Europa Press

Declaraciones de la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, quien ha afirmado que el PSOE "siempre aprende de cualquier error" y que se compromete a "mejorar" el protocolo frente al acoso, y ha exigido al resto de partidos "que hagan lo propio y que empiecen a escribir alguna línea en contra del machismo y del acoso, porque en este momento la tienen en blanco". Bernabé ha defendido, respecto a si su partido llevará a Fiscalía los casos de acoso sexual que han aflorado en los últimos días, que "hay una cuestión que es clave y fundamental, que es respetar los tiempos y las decisiones de las mujeres". En cualquier caso, ha garantizado que "siempre van a contar con el acompañamiento del Partido Socialista".