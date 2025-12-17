Sánchez se compromete con Pérez Llorca a constituir una Comisión Mixta de reconstrucción tras la dana / Europa Press

Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, quein ha anunciado este miércoles desde La Moncloa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido con él a constituir una Comisión Mixta de reconstrucción tras la dana formada por el Ejecutivo central, el Consell, los pueblos afectados y probablemente --así lo ha pedido el dirigente autonómico-- la Diputación de Valencia. (Fuente: Europa Press / La Moncloa) Más información