Bernabé replica a Cerdán que "cuanto más solo esté, mejor": "Cuanto más lejos, mejor" / Europa Press

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha replicado a la afirmación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán de "mejor solo que mal acompañado" subrayado que, para el Partido Socialista, "cuanto más lejos mejor". Bernabé, también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha defendido la "contundencia y claridad" del PSOE respecto a la situación de Cerdán, quien ha subrayado que "no pertenece" al partido porque "fue apartado a los instantes" de ser investigado. "Cuanto más lejos mejor", ha recalcado.