Morant acusa a Llorca de "reunirse con Sánchez como presidente de Vox" / Europa Press

Declaraciones de la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ha acusado este jueves al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de "acudir a la reunión con --Pedro-- Sánchez como presidente de Vox y con sus postulados racistas bajo el brazo" y ha lamentado que "ayer no fue capaz de representar a los valencianos y valencianas". Por otro lado, respecto a la Comisión Mixta con el Gobierno de España, Morant ha pedido a la Generalitat "lealtad institucional" y ha advertido que "si es para seguir aguantando bulos y ataques al Gobierno de España, no servirá de nada; pero si es para que el Consell se sume por fin a la reconstrucción que bienvenida sea".