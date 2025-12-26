El Consell evita valorar los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la dana / Europa Press

Declaraciones del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en las que ha evitado valorar los mensajes de WhatsApp que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón se intercambió con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el día de la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 230 víctimas mortales, y ha insistido en garantizar respeto y "colaboración" con la justicia. "No voy a opinar ni sobre el proceso judicial ni sobre cada uno de los autos. Lo siento muchísimo, pero creo que mi obligación es informar de los acuerdos del Consell y no entrar en valoración", ha esgrimido en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, al ser preguntado por los mensajes que el presidente del PP ha remitido a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana. Lee aquí la noticia completa. Más información