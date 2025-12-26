Cruce de reproches entre Gobierno y oposición por los mensajes entre Feijóo y Mazón / Europa Press

Tras conocerse parte de los mensajes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, envío al entonces presidente de la Generalitat Valencia, Carlos Mazón, el día de la tragedia de la dana que acabó con la vida de 229 personas, han llevado a Compromís a pedir la "comparecencia urgente" del líder del PP en la comisión de investigación de la dana en el Congreso. Además, las reacciones políticas no se han hecho esperar. Desde el Gobierno, el Ministerio de Defensa ha emitido un comunicado donde ha pedido tando a Feijóo como a Mazón, que pidan disculpas públicas por "faltar a la verdad" sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya que, como aseguran, el WhatsApp demuestran "que la UME estuvo a disposición, desde el minuto uno" del presidente valenciano. "Como reconoce el propio Mazón", recalca Defensa. Lee aquí la noticia completa.