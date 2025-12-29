Pérez Llorca pide al Gobierno que acelere las obras para evitar "estar atemorizados" cuando llueve / Europa Press

Declaraciones del 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha exigido al Gobierno central que "agilice" las obras "que no empiezan nunca" en cauces y barrancos como el Poyo, el Magro, la Saleta y Barxeta para prevenir inundaciones. Yo creo que no merecemos los valencianos tener que estar atemorizados cada vez que llueve", ha subrayado Pérez Llorca en declaraciones a los medios en Carcaixent, tras visitar este lunes L'Alcúdia, Barxeta y este municipio, algunos de los más afectados por el episodio de lluvias del domingo. Pérez Llorca ha reivindicado que las infraestructuras hidráulicas "se tienen que ejecutar como obras de emergencia" y ha explicado que, en su reciente reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le trasladó que "se tienen que hacer cambios legislativos" que "permitan tratar esas obras como una emergencia" porque "no valen los trámites burocráticos que se hacen en un procedimiento ordinario".