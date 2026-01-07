Pérez Llorca dice que seguirá ofreciendo pactos y critica a Morant por ser "incapaz" de sentarse a hablar / Europa Press

Declaraciones del 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien ha asegurado este miércoles que seguirá ofreciendo "diálogo y pactos" al resto de formaciones políticas y ha señalado que si "queremos acabar con la crispación, los políticos debemos dar ejemplo" por lo que ha advertido que lo seguirá intentando. En este sentido, Pérez Llorca ha criticado a la líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Diana Morant, por ser "incapaz de sentarse a hablar" aún sabiendo que "aquello que acordemos es únicamente por mejorar la vida de los valencianos".