Venezolanos en la Comunidad Valenciana celebran ante Pérez Llorca la captura de Maduro / Europa Press

Venezolanos en la Comunidad Valenciana celebran ante Pérez Llorca la captura de Maduro

Declaraciones de la presidenta del Centro Hispano Venezolano en la Comunitat Valenciana y portavoz de la Federación Venezolana de Asociaciones en España Comunitat Valenciana, Mary Ponte, quien ha transmitido al 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, junto a representantes de asociaciones y organizaciones venezolanas en la Comunitat Valenciana, su satisfacción tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, aunque también han mostrado "preocupación" ante el proceso de transición que se abre ahora en el país, que prevén "difícil": "Hay alegría porque es algo que soñábamos". Ponte ha agradecido "el interés que se está teniendo en todo lo que está pasando, que no es más que la liberación de un país que ha sido perseguido, torturado, asesinado" y que ha "exiliado a más de nueve millones de personas".