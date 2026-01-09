Feijóo asegura que estuvo informado en tiempo real tras contactar con Mazón / Europa Press

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado este viernes durante más de cinco horas ante la jueza de la dana, a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento. Feijóo ha asegurado que no supo de la riada hasta aproximadamente las 20 horas cuando el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón le fue informando en "tiempo real" de la catátrofe. Más información