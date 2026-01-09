Llorca asegura que las formas "han fallado" respecto al nuevo modelo de financiación / Europa Press

Declaraciones del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien ha señalado, respecto al nuevo modelo de financiación autonómica, que las formas "han fallado", y que "cuando se falla al inicio el resultado no es bueno". "Las formas no me han gustado, pero voy a mantener el rigor que tiene que mantener un presidente y estudiar la reforma en profundidad", ha manifestado, en la rueda de prensa posterior a una reunión con los sindicatos y la CEV, después de que este viernes la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, haya presentado el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central. Pérez Llorca ha asegurado que "la Comunidad Valenciana no estaría por la labor de apoyar nada que no garantice que haya un fondo de nivelación inmediato para la Comunidad Valenciana". Más información