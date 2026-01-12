El manifiesto de Jordi Sevilla: el exministro pide un "debate crítico" y el PSOE responde / Europa Press

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha publicado este lunes un manifiesto con el que quiere promover un debate crítico dentro del PSOE frente al "callejón sin salida" al que le han llevado Pedro Sánchez con las políticas de "crispación", de bloques enfrentados y la dinámica "sanchismo-antisanchismo". Unas declaraciones a las que ya ha respondido el PSOE, asegurando estar "abiertos al debate". (Fuente: Europa Press y PSOE) Más información