Pradas cree que Mazón se "entrometió" en la medida del confinamiento y Cuenca lo niega / Europa Press

La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente Carlos Mazón, han acudido este lunes a los juzgados de Catarroja (Valencia) para enfrentarse a un careo por sus comunicaciones el día de la dana. El primero en llegar al juzgado ha sido Cuenca, al que esperaban una treintena de víctimas de la dana que le han gritado "sinvergüenza", "asesino" y "mentiroso". Unos minutos más tarde, ha llegado Pradas, a la que también le han espetado "asesina". Ya ante la jueza, Pradas ha reiterado que intentó trasladar al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, en la tarde de la riada, la propuesta de confinamiento de la población pero no pudo contactar con él Por ello, Pradas ha afirmado que rebatió a Cuenca ya que, conforme a la Ley de Emergencias, sí se podía confinar a la población, a pesar que Cuenca llegó a mandar un mensaje a Pradas en el que le decía 'Salo, de confinar nada'. Preguntada por si entendía que lo manifestado por Cuenca respecto al confinamiento era solo una opinión o una instrucción del expresident, Pradas ha afirmado que considera que Mazón se "entrometió" en la medida, aunque Cuenca lo ha negado. Más información