Pradas: "He colaborado con la justicia y siempre pensando en las víctimas, cada día"

Declaraciones de la exconsellera de Justicia e Interior , Salomé Pradas, quien ha indicado que de su testimonio de hoy resulta "evidente" que estuvo informando el día de la dana de la evolución de "todo" a Presidencia, y que Cuenca le pidió que no llamara directamente a Mazón porque estaba "de actos": "Él ha querido contradecirme y decir que hablaba de un par de actos pero yo lo he negado". También ha destacado que "solo hay que ver las imágenes de quién estaba desde primera hora de la mañana de ese día hasta el mismo día que me cesaron", al tiempo que ha subrayado que ha aportado "todo" de forma "voluntaria" en una muestra más "de transparencia y colaboración con la justicia". "Yo, una vez más, he colaborado con la justicia, con total transparencia, intentando dilucidar aquellas dudas que van surgiendo y por supuesto, siempre pensando en las víctimas, cada día", ha apostillado.