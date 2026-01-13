Compromís garantiza que intentarán hacer "todo lo posible" para mejorar el modelo de financiación autonómica / Europa Press

Declaraciones del síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien ha garantizado que intentarán hacer "todo lo posible" para mejorar la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica que consideran positiva, aunque "se puede avanzar". "Cuando toque, regaremos", ha reiterado al ser preguntado por qué votarán los dos diputados valencianistas cuando llegue la reforma al Congreso Àgueda Micó está en el Grupo Mixto y Alberto Ibáñez integrado en Sumar. Baldoví ha subrayado que su coalición mantendrá la "coherencia" al seguir reclamando la condonación de la deuda "ilegítima" de la Comunitat, al igual que "siempre" abogarán por un fondo de nivelación, mientras se ha preguntado si el Consell defenderá los intereses de los valencianos o los del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.