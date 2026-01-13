Expertos de la Comunidad Valenciana apoyan la propuesta de financiación autonómica si va acompañada de la condonación de deuda / Europa Press

Declaraciones del presidente de la comisión de expertos sobre financiación y director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Francisco Pérez, quien considera positiva la última propuesta de reforma del sistema presentada por el Gobierno, ya que permitiría acercar a los valencianos a la media de ingresos por habitante en España. Ahora bien, insisten en que el nuevo modelo debe ir precedido de un fondo transitorio de nivelación en 2026 y unido a la condonación de la deuda autonómica para que no empiece lastrado por estos problemas. El director del Ivie ha mostrado prudencia hasta conocer al detalle la propuesta, ya que "hasta ahora solo se pueden hacer aproximaciones". Sí ha reconocido que el planteamiento de Hacienda aborda el conjunto de problemas de los que llevan años advirtiendo los expertos valencianos. Más información