Muñoz (PSPV) afirma que sería "imperdonable" que el Consell no apoyara la reforma de la financiación / Europa Press

Muñoz (PSPV) afirma que sería "imperdonable" que el Consell no apoyara la reforma de la financiación

Declaraciones del síndic del PSPV, José Muñoz, quien ha afirmado que sería "imperdonable" que el Consell no apoyara la reforma, al considerar que recoge todas las peticiones de la Comunitat Valenciana en los diez últimos años y que "podríamos calificarla como la propuesta valenciana". Sobre el fondo de nivelación, ha recalcado que los socialistas no quieren "parches", sino "decisiones estructurales" en financiación como la propuesta de reforma "definitiva" presentada por el Ministerio de Hacienda. Muñoz ha urgido así a Juanfran Pérez Llorca a actuar como 'president' y no como "delegado de Génova" porque "contribuiría a seguir hundiendo la hipoteca reputacional de la Comunitat".