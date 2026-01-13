El PP en las Cortes Valencianas esperará a plantearse si apoya la propuesta de financiación cuando "la conozcan al detalle" / Europa Press

Declaraciones de la diputada del PP en las Cortes Valencianas, Mª Carmen Contelles, quien ha explicado que esperarán a plantearse si apoyar la propuesta cuando la conozcan al detalle, siempre que incluya los tres pilares en los que ha habido "consenso" en los últimos años en la Comunitat Valenciana: que acabe con la infrafinanciación valenciana, que haya un fondo de nivelación para 2026 y que se aborde la condonación de la deuda de más de 60.000 millones de euros de las arcas valencianas. Además, ha exigido que el nuevo modelo de financiación sea justo para todas las autonomías, "no solo para Cataluña", ya que ha sostenido que "siempre que el PSOE se reúne con ERC, los que pagan la factura suelen ser los valencianos". "Hay que tener prudencia", ha reiterado, para señalar que la propuesta del Gobierno se aprobaría en 2027, "en año electoral". -. Firma: SAM .-