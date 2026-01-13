Rovira remarca que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "no se vota nada" y espera tener más datos sobre la financiación / Europa Press

Declaraciones del conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, tras la reunión de la comisión mixta Consell-Corts para la reforma de la financiación y la valoración de la deuda histórica, quien ha remarcado que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este miércoles "no se vota nada", sino que la ministra de Hacienda, la socialista Mª Jesús Montero, explicará la nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno, y espera tener más datos "para tomar decisiones". Rovira ha insistido en que se necesita "mucha más información" sobre la nueva propuesta de financiación e insiste en que la reforma vaya acompañada de un fondo de nivelación en 2026 y de la condonación de la deuda valenciana ligada a la infrafinanciación. "Es un primer paso", ha señalado el titular de Hacienda valenciano y ha lamentado que se haya generado "excesiva expectativa" con el CPFF de este miércoles cuando "falta mucha información".