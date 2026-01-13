Vox en las Cortes Valencianas enmarca la propuesta del modelo financiación autonómica en "el chantaje del separatismo" / Europa Press

Declaraciones de la diputada de Vox en les Corts, Mª Teresa Ramírez, quien ha enmarcado la propuesta en "el chantaje del separatismo" y ha advertido que, de salir adelante, "disparará el gasto público hasta niveles que nunca vistos". Según ella, se trata de "una reforma trampa" que supondrá "tener que pagar más impuestos". Ramírez ha vuelto a exigir "devolver las competencias al Gobierno central, quitar las fronteras autonómicas y, lo más importante, tratar a todos los españoles por igual porque todos pagan los mismos impuestos".