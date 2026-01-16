El exjefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, vuelve a Catarroja por cuarta vez / Europa Press

Imágenes de José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del 'expresident' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien ha acudido este viernes a los juzgados de Catarroja, por cuarta vez, para entregar la tarjeta SIM de su teléfono con el objeto de insertarla en el terminal que devolvió en su día y acceder a los mensajes del día de la riada. De esta forma, Cuenca ha cumplido con el requerimiento que le efectuó esta misma semana la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024. Cuenca ha accedido en esta ocasión con un vehículo por el garaje de los juzgados.Tras entregar la SIM, los técnicos han intentado recuperar sus mensajes pero estaban todos borrados. Por este motivo, se ha solicitado que se oficie a la Policía Judicial que lo intenten ellos. Más información