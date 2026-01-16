Los técnicos no logran recuperar los mensajes de José Manuel Cuenca el día de la dana / Europa Press

Los técnicos no logran recuperar los mensajes de José Manuel Cuenca el día de la dana

Declaraciones de la abogada de la acusación de Ciudadanos en la causa que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, Mamen Peris, quien ha detallado que este viernes se ha procedido a una diligencia de cotejo para recuperar los mensajes de WhatsApp de José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete del 'expresident' de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, del día de la dana del pasado 29 de octubre de 2024, que finalmente no han logrado recuperar los tres técnicos de la Dirección General de Tecnologías de la Generalitat ya que el terminal estaba reseteado. Por este motivo, se ha solicitado que se oficie a la Policía Judicial que lo intenten ellos y se pedirá como último recurso a Meta y WhatsApp, como empresa, para que aporte información sobre los mensajes. A esta solicitud ha accedido previamente Cuenca, a quien esta abogada ha visto "muy colaborativo" y "con ganas de que se averigüe la verdad".