Pilar Bernabé afirma que una alerta en la dana habría permitido a la población protegerse / Europa Press

Declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha dicho este martes que el Gobierno de la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón (PP) tuvo información suficiente durante la dana del pasado 29 de octubre de 2024 para "advertir" a la población de los posibles riesgos de las lluvias, algo que, ha señalado, se hizo "tarde" y "mal". "A las 230 personas que fallecieron en la Comunitat Valenciana, si les hubieran advertido, si alguien nos hubiera advertido, nos hubiéramos enterado. Y se hubiesen podido proteger. No hubiesen bajado a los garajes", ha señalado durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión política de la dana. (Fuente: Senado) Más información