Feijóo insiste en que se interesó por la situación de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía el 29O / Europa Press

Declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien se ha preguntado si es "culpable" por interesarse por lo que estaba ocurriendo en Valencia, en Andalucía y en Castilla-La Mancha. "¿Quizás yo estoy aquí porque me he puesto en contacto a las 19.59 con el presidente de la Generalitat, a las 20.01 con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y a las 20.31 con el presidente de la Junta de Andalucía con mensajes similares intentando ayudar o intentando saber?", ha comentado. (Fuente: Congreso)