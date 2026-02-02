Secciones

Es noticia
Alerta amarilla LeonardoTráfico hoyAlquiler viviendasApellidos caso VPO AlicanteExplotación sexualTrajes de protección
instagramlinkedin
Feijóo insiste en que se interesó por la situación de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía el 29O

Feijóo insiste en que se interesó por la situación de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía el 29O

Feijóo insiste en que se interesó por la situación de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía el 29O / Europa Press

Feijóo insiste en que se interesó por la situación de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía el 29O

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien se ha preguntado si es "culpable" por interesarse por lo que estaba ocurriendo en Valencia, en Andalucía y en Castilla-La Mancha. "¿Quizás yo estoy aquí porque me he puesto en contacto a las 19.59 con el presidente de la Generalitat, a las 20.01 con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y a las 20.31 con el presidente de la Junta de Andalucía con mensajes similares intentando ayudar o intentando saber?", ha comentado. (Fuente: Congreso)

TEMAS

Tracking Pixel Contents