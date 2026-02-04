Secciones

Es noticia
Piden dimisión de BarcalaFiscalía investigará viviendas protegidasDimite Miguel Ángel SánchezAlerta naranja en AlicanteBrote de sarampiónPintadas Les NausSalvado niño asfixia
instagramlinkedin
Diana Morant pedirá una comisión de investigación por los "escándalos" de Ribera Salud

Diana Morant pedirá una comisión de investigación por los "escándalos" de Ribera Salud

Diana Morant pedirá una comisión de investigación por los "escándalos" de Ribera Salud / Europa Press

Diana Morant pedirá una comisión de investigación por los "escándalos" de Ribera Salud

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que ha exigido una comisión de investigación sobre Ribera Salud en Les Corts Valencianes: "Lo que está pasando allí puede estar costándonos la salud y la vida a los valencianos". También ha acusado al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, de estar "en la hipérbole y en la mentira permanente" por "decir que el sistema de Cercanías valenciano es una chatarra" y le ha animado a "revisar" la puesta en marcha de la de Metrovalencia tras la dana. Por otro lado, ha señalado que ve "chorradas y bobadas" en el debate sobre cómo referirse al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca: "Da la talla del 'president' que tenemos". Además, ha indicado que el padrón es "una competencia del Ayuntamiento de Valencia", por lo que ha instado al consistorio a poner "todos los recursos necesarios", tras las críticas de la alcaldesa de Valencia, María José Català. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents