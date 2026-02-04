Diana Morant pedirá una comisión de investigación por los "escándalos" de Ribera Salud / Europa Press

Diana Morant pedirá una comisión de investigación por los "escándalos" de Ribera Salud

Declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que ha exigido una comisión de investigación sobre Ribera Salud en Les Corts Valencianes: "Lo que está pasando allí puede estar costándonos la salud y la vida a los valencianos". También ha acusado al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, de estar "en la hipérbole y en la mentira permanente" por "decir que el sistema de Cercanías valenciano es una chatarra" y le ha animado a "revisar" la puesta en marcha de la de Metrovalencia tras la dana. Por otro lado, ha señalado que ve "chorradas y bobadas" en el debate sobre cómo referirse al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca: "Da la talla del 'president' que tenemos". Además, ha indicado que el padrón es "una competencia del Ayuntamiento de Valencia", por lo que ha instado al consistorio a poner "todos los recursos necesarios", tras las críticas de la alcaldesa de Valencia, María José Català. Más información