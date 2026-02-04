Jose Navarro

El PP frena en la Diputación la propuesta de Compromís de investigar y “cambiar el modelo” del Plan Vive tras el caso de las viviendas adjudicadas en Alicante

El PP ha impuesto su mayoría en la Diputación de Alicante para frenar la propuesta de Compromís que reclamaba depurar responsabilidades políticas, reforzar la transparencia y revisar el modelo del Plan Vive tras la polémica por la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante a cargos del PP y personas vinculadas al Ayuntamiento. Más información