Termina sin acuerdo la reunión de Puente y sindicatos por la huelga

La primera reunión entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y los sindicatos ferroviarios mayoritarios (CCOO, UGT, SEMAF) ha terminado sin ningún acuerdo respecto a la huelga convocada para la próxima semana en todas las compañías de tren, aunque ambas partes se han emplazado a una segunda reunión para este jueves. (Fuente: Europa Press / Congreso / Senado / Ministerio de Transportes) Más información