Diana Morant replica a Marciano Gómez: "Yo estoy aquí para defender los derechos de los valencianos" / Europa Press

Declaraciones de la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha replicado al anuncio del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, de interponer una denuncia contra ella por unas declaraciones públicas que "si en vez de denunciar lo que está ocurriendo" en la sanidad valenciana, prefiere denunciarla, ella está "aquí para seguir defendiendo los derechos de los valencianos y de las valencianas". Por otro lado, acerca de la intención del Gobierno de prohibir las redes sociales a menores de 16 años, ha señalado que el objetivo es "proteger a los niños". Además, ha denunciado que las adjudicaciones de VPP en Alicante se vieron favorecidas por cambios impulsados por el 'expresident' Carlos Mazón.