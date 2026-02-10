Compromís acusa al PP de encubrimiento en la comisión de investigación sobre la dana de Valencia / Europa Press

Declaraciones de la diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, quien ha acusado al Partido Popular de "desfachatez política" y encubrimiento en la comisión de investigación sobre la DANA en la Comunidad Valenciana. "Lo que vimos ayer en la Comisión de Investigación en el Congreso fue un ejercicio de desfachatez política difícil de justificar por parte no solo de Cuenca, sino de todo el Partido Popular", ha afirmado Micó. Además, ha señalado que "el Partido Popular el domingo pasado le hizo de nuevo un regalo a Vox". (Fuente: Congreso)