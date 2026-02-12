Catalá: "Bernabé sabe de entornos familiares que tienen contratos con la administración pública" / Europa Press

Catalá: "Bernabé sabe de entornos familiares que tienen contratos con la administración pública"

Declaraciones de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha criticado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, señalando que "conoce más de entornos familiares que tienen contratos con la administración pública". Además, ha lamentado que no entienda "el derecho de superficie, las permutas y las distintas formas de colaboración público-privada" en materia de vivienda y ha indicado que su grupo municipal "debería explicarle lo que se está haciendo" en el Ayuntamiento. Por otro lado, ha dicho que confía en lograr "una solución muy óptima" para dar "mayor difusión" al legado de Nino Bravo.