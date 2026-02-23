Camps presenta una encuesta que le reconoce como el más 'popular' para presidir el PPCV / Europa Press

Imágenes del 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps, que este lunes ha presentado una encuesta en la que se reconoce que es el más popular respecto al resto de posibles candidatos en un hipotético congreso regional del PPCV. Además, Camps ha hecho una valoración sobre la situación política de la Comunitat Valenciana y ha vuelto a pedir un congreso regional del PPCV para las próximas elecciones. Más información