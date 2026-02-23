Martínez Mus defiende la gestión de la Generalitat durante la dana / Europa Press

Declaraciones del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, quien ha defendido la gestión durante la dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024. "Teníamos las conversaciones normales y habituales en unas circunstancias que luego fueron las que fueron, pero en los días previos no era previsible que fuera tan grave como fue. Por tanto, las conversaciones, los protocolos y los sistemas de actuación y preparación eran los habituales para el nivel de alerta que teníamos", ha afirmado. (Fuente: Congreso)