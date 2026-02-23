Secciones

Es noticia
Niebla advecciónObesidadNovedades caso Les NausAutores catalanes BachilleratoJefe Policía AlicanteBaliza V16Proyecto CERCA
instagramlinkedin
Martínez Mus defiende la gestión de la Generalitat durante la dana

Martínez Mus defiende la gestión de la Generalitat durante la dana

Martínez Mus defiende la gestión de la Generalitat durante la dana / Europa Press

Martínez Mus defiende la gestión de la Generalitat durante la dana

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Declaraciones del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, quien ha defendido la gestión durante la dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024. "Teníamos las conversaciones normales y habituales en unas circunstancias que luego fueron las que fueron, pero en los días previos no era previsible que fuera tan grave como fue. Por tanto, las conversaciones, los protocolos y los sistemas de actuación y preparación eran los habituales para el nivel de alerta que teníamos", ha afirmado. (Fuente: Congreso)

TEMAS

Tracking Pixel Contents