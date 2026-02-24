Baldoví le sigue dejando las "puertas abiertas" a Oltra y "pone la mano en el fuego" por ella / Europa Press

Declaraciones del síndic de Compromís, Joan Baldoví, que ha asegurado que la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, tiene las "puertas abiertas" de Compromís y que "pone la mano en el fuego" por ella. La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado abrir juicio oral contra la también exconsellera de Igualdad durante el gobierno del Botànic, y su equipo en Conselleria, por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido. Además, Baldoví ha manifestado la "casualidad" de que se haya sabido durante la comisión de investigación por la dana y ha insistido en que "no hay ningún indicio de criminalidad".