Bernabé se pregunta si Feijóo "está tranquilo" teniendo "aforado" a Mazón / Europa Press

Declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha preguntado este miércoles al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, si está tranquilo manteniendo al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón como diputado en les Corts Valencianes y, por tanto, aforado, ya que "estuvo más horas en El Ventorro que en la emergencia" el día de la dana del 29 de octubre de 2024. Acerca de la detención de tres menores acusados de violar a una compañera de instituto en Valencia, ha señalado que "hay que apostar por la coeducación" y ha hecho un llamamiento para proteger a los menores "de los entornos digitales peligrosos que suponen una perversión de las relaciones entre hombres y mujeres". Por otro lado, ha destacado que la pasarela Maria Cambrils que une el municipio valenciano de Picanya y que estará acabada en marzo "se convierte en un símbolo de la reconstrucción y de la capacidad de resiliencia".