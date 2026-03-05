La jueza abre juicio contra Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento de abusos de su ex / Europa Press

El Juzgado de Instrucción número 15 de València ha abierto juicio oral contra la exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad durante la etapa del gobierno del Botànic, Mónica Oltra, y su equipo en Conselleria, por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido entre los años 2016 y 2017. Esta decisión llega tras ordenárselo la Audiencia de Valencia y en contra del criterio de la Fiscalía. Más información