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Francisco Camps: "Descarto un 'dedazo' de Génova para el PP valenciano"

Francisco Camps: "Descarto un 'dedazo' de Génova para el PP valenciano"

Francisco Calabuig

Francisco Camps: "Descarto un 'dedazo' de Génova para el PP valenciano"

Francisco Calabuig

València
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Ya no se hace llamar Francisco sino Paco, pero sigue siendo Camps. 15 años después de su dimisión, ha apostado fuerte por volver a la primera línea política. Dice estar preparado para un congreso que da por seguro pese a las reticencias de Génova y que aspira a ganar. Y pese al auge mundial de la extrema derecha y la fragmentación actual, se proclama el único que puede ‘comerse’ a Vox y volver a guiar al PPCV a su ‘tierra prometida’, las mayorías absolutas. Más información

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