Asociaciones de la dana reivindican que no se le aplique el aforamiento a Mazón / Europa Press

Asociaciones de la dana reivindican que no se le aplique el aforamiento a Mazón

Declaraciones de la presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, de la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29O, Rosa Álvarez, y del portavoz de la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud, Álex Caraval, que han querido reivindicar que no se le aplique el aforamiento al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, tras la decisión del TSJCV de investigar a Mazón al no ver delito en su actuación en la dana: "Supone que la instrucción la hará la jueza de Catarroja y es garantía de que se seguirá investigando". A las víctimas dana les ha "sorprendido" la "unanimidad" y "rapidez" del TSJCV, pero confían en seguir "fuertes" y trabajando" y que cumpla con su deber ciudadano": "Seguimos luchando". Más información