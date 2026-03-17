Compromís señala que la decisión del TSJCV sobre Mazón es una "noticia dolorosa para muchos valencianos" / Europa Press

Compromís señala que la decisión del TSJCV sobre Mazón es una "noticia dolorosa para muchos valencianos"

Declaraciones de la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, quien ha afirmado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de no imputar a Carlos Mazón y devolver la causa a la jueza de instrucción de Catarroja "es una noticia dolorosa para muchos valencianos". "Lo único que se ha puesto de manifiesto hoy es que el aforamiento con el que el Partido Popular está protegiendo a Carlos Mazón está funcionando como un escudo frente a la acción de la justicia", ha insistido. (Fuente: Congreso)