La Generalitat Valenciana descarta una tasa turística y señala que Sánchez "llega tarde" con sus medidas / Europa Press

La Generalitat Valenciana descarta una tasa turística y señala que Sánchez "llega tarde" con sus medidas

Declaraciones del portavoz de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, que descartaba que la Generalitat Valenciana vaya poner una tasa turística en la Comunitat Valenciana alegando que se han hecho rebajas fiscales "de todo tipo". Acerca de las medidas contra la guerra del Gobierno de España, ha incidido en que "llega tarde" y es un Gobierno "roto", ya que "no han entrado" algunos diputados. Barrachina le ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no haga negocio" con la guerra y que "imite al gobierno valenciano", señalando que "cada semana" anuncian una medida de bajada de impuestos. Más información