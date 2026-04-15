Diana Morant asegura que queda "mucho por saber y mucha justicia por impartir" respecto a la dana / Europa Press

Diana Morant asegura que queda "mucho por saber y mucha justicia por impartir" respecto a la dana

Declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ha ha tildado de "inaudito" el comportamiento que mostró el diputado de Vox José María Sánchez García, que este martes fue expulsado del Pleno del Congreso por encararse con una letrada y con la Presidencia de la Cámara. Además, Morant ha asegurado que las víctimas de la dana piden que "no se olvide" ya que todavía queda "mucho por saber y mucha justicia por impartir". Respecto al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la ministra ha señalado que "es incomprensible que el máximo responsable de la Generalitat en una gestión como la de la dana no comparezca ante la justicia".