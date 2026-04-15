El diputado de Vox por Alicante José María Sánchez García denuncia insultos de "asesino y criminal" de otro parlamentario en el Congreso / Europa Press

El diputado de Vox por Alicante José María Sánchez García denuncia insultos de "asesino y criminal" de otro parlamentario en el Congreso

Declaraciones del diputado de Vox en la Comisión Constitucional, José María Sánchez García, quien esta tarde ha sido expulsado del Pleno del Congreso. En declaraciones ante los medios pocos minutos después, Sánchez ha aclarado los hechos diciendo que, durante un momento del debate, intercambió con el diputado de ERC, Jordi Salvador, unas palabras "acerca de si quemaban libros, que era el objeto de la iniciativa" que se debatía y este diputado le dijo que él "no tenía ni puta idea y que era un ignorante". Después de esto, "ha empezado a decir que éramos asesinos y criminales" y luego le dijo a él que era "un asesino y un criminal, había varios diputados alrededor que lo han escuchado". Intentó tomar la palabra, pero como Gómez de Celis se la negó, se dirigió al estrado. (Fuente: Congreso de los Diputados)