Mónica Oltra incide en la “prohibición de la fabricación de armas” para que no haya guerras / Europa Press

Mónica Oltra incide en la “prohibición de la fabricación de armas” para que no haya guerras

Declaraciones de la exvicepresidenta de la Generalitat con el Botànic Mónica Oltra, que ha incidido en que "no hay que hablar de paz o de guerra" si no que ha puesto el foco en la "prohibición de la fabricación de armas" como medida de solución. Oltra ha estado presente en el encuentro internacional 'Não à guerra, não à violência política, por um mundo ecofeminista'. Además, ha abierto "el melón" de la "jerarquía judicial" para democratizar el acceso a la justicia y que puedan ser jueces "los hijos de los trabajadores". La exvicepresidenta ha aludido muy sucintamente a su decisión de volver a la política: "Lo que yo me planteé es: ¿Nos rendimos o nos levantamos? Pues nos levantamos, con todo el vértigo que implica". Al finalizar, ha asegurado que este acto ha sido "balsámico" para ella y ha proclamado: "A por ellos, como me dijo mi madre".