Baldoví ve “escandaloso” el término “prioridad nacional” de Vox en el acuerdo con el PP / Europa Press

Baldoví ve “escandaloso” el término “prioridad nacional” de Vox en el acuerdo con el PP

Declaraciones del síndic de Compromís, Joan Baldoví, que calificaba de "escandaloso" el término de "prioridad nacional" que ha utilizado Vox en el acuerdo con el PP, al tiempo que ha mostrado "vergüenza" ante el hecho de que el PP se haya "dejado arrastrar a ese barro en que se enfrenta a unas personas con otras". Además, ha sostenido que el PP "cada vez se diferencia menos" de Vox: "Son como dos gotas de agua". Por otro lado, ha calificado de "irrespetuosa" la "actitud" del diputado del PP, César Sánchez, en la comisión de la dana en el Congreso.