El PPCV destaca que no hay "nada raro ni censurable" en materia de inmigración en el pacto PP-Vox / Europa Press

El PPCV destaca que no hay "nada raro ni censurable" en materia de inmigración en el pacto PP-Vox

Declaraciones del síndic del PPCV, Nando Pastor, que ha evitado concretar si en el acuerdo figuraba la "prioridad nacional" y se ha remitido en todo momento al Pacte de Les Corts que "todos pudimos ver en directo", ha afirmado que, seis meses después de la investidura del actual 'president' de la Generalitat, no ha visto "nada raro ni censurable" en materia de inmigración y ha acusado al PSPV y Compromís de "tirar la piedra y esconder la mano". Por otro lado, resaltaba que "por diez veces más de lo que César Sánchez pudo hacer, a Rufián nunca se le ha expulsado de la comisión, ni a ningún hooligan del PSOE", después de la expulsión del diputado del PP, César Sánchez, en la comisión de la dana en el Congreso.