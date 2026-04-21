El PSPV dice que la "prioridad nacional" del pacto de PP y Vox es "la antesala española de las leyes de la Alemania nazi" / Europa Press

El PSPV dice que la "prioridad nacional" del pacto de PP y Vox es "la antesala española de las leyes de la Alemania nazi"

Declaraciones del síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, que ha sostenido que la prioridad nacional, término utilizado para hablar del pacto de PP y Vox, es "ni más ni menos que la antesala española de las Leyes de Núremberg de la Alemania nazi". Se ha reafirmado en que le "indigna" que se hable de conceptos como el de "prioridad nacional" y "teoría del reemplazo" y ha instado al PP, formación a la que ha acusado de ejercer "racismo institucional" y de asumir "los postulados de la extrema derecha", a "poner límite a todo eso". Por otro lado, ha señalado que el diputado del PP en la comisión de la dana se "extralimitó" para llegar a una "presión inasumible" en la comisión de la dana en el Congreso.