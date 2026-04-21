Vox confirma que no habrá acto del 25 d'Abril en las Cortes Valencianas por segundo año consecutivo / Europa Press

Vox confirma que no habrá acto del 25 d'Abril en las Cortes Valencianas por segundo año consecutivo

Declaraciones del síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha confirmado que el parlamento valenciano no celebrará, por segundo año consecutivo, el 25 d'Abril, fecha en la que se conmemora el autogobierno valenciano. También ha señalado que "no hay nada nuevo" en el acuerdo de PP y Vox en la Comunitat Valenciana y ha asegurado que la "prioridad nacional" forma parte del acuerdo de investidura del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Además, ha reiterado que no hay "ninguna negociación" abierta con el PP para aprobar los presupuestos de la Generalitat.