Llorca afea a Compromís ser los "pagafantas" de Sánchez: "Se dedican a pelear" / Europa Press

Llorca afea a Compromís ser los "pagafantas" de Sánchez: "Se dedican a pelear"

Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha contrapuesto su política "real y útil" en la Comunitat Valenciana con la actuación de Compromís, formación a la que ha acusado de ser "pagafantas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reprochado que no condicionen sus votos en Madrid a que el Ejecutivo central "reaccione" y solucione los problemas de los valencianos: "Podrían cambiar cualquier decisión". Frente a este escenario, ha afeado a la coalición que se dediquen a "pelearse entre ellos".