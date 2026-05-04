Camarero subraya que las VPP de Les Naus "las adjudicó" la cooperativa / Europa Press

Camarero subraya que las VPP de Les Naus "las adjudicó" la cooperativa

Declaraciones de la vicepresidenta Primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, que subrayaba que las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus de Playa de San Juan, en Alicante, "las adjudicó la propia cooperativa" y no la administración autonómica, que, a su juicio, ha dado "explicaciones desde el primer día". Por otro lado, ha señalado que afronta "con total tranquilidad" su testifical ante la jueza de la dana el próximo 10 de junio. Además, ha defendido el criterio del arraigo en la adjudicación de viviendas públicas en el Plan Vive de la Generalitat.