El excomisionado del Gobierno para la DANA, "contento" tras declarar por su título universitario / Europa Press

El excomisionado del Gobierno para la DANA, "contento" tras declarar por su título universitario

El excomisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel, se ha mostrado "contento" tras declarar por su título en el juzgado que investiga la supuesta falsificación de su título universitario con el que promocionó como funcionario. El dirigente socialista ha llegado al órgano judicial una hora antes de su cita, a las 11:00h, y en su salida ha señalado que ha intentado trasladar su "verdad" y que ha recibido un trato "estupendo".